Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Prague Metropolitan Area

Infor Софтверски Инжењер Plate u Prague Metropolitan Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in Prague Metropolitan Area u Infor iznosi CZK 1.25M po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Prague Metropolitan Area iznosi CZK 1.31M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Infor. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
(Početni nivo)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.25M
CZK 1.25M
CZK 0
CZK 0
Team Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Prikaži 1 Više nivoa
CZK 3.5M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Infor?

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Infor in Prague Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of CZK 1,403,914. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Infor for the Софтверски Инжењер role in Prague Metropolitan Area is CZK 1,137,187.

Drugi resursi