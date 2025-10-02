Direktorijum kompanija
  Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Netherlands

Infor Софтверски Инжењер Plate u Netherlands

Софтверски Инжењер kompenzacija in Netherlands u Infor iznosi €70.2K po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Netherlands iznosi €64.9K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Infor. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
(Početni nivo)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€70.2K
€70.2K
€0
€0
Team Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Prikaži 1 Više nivoa
€142K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Infor?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Infor in Netherlands iznosi €75,494 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Infor za Софтверски Инжењер poziciju in Netherlands je €64,918.

Drugi resursi