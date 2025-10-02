Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Hyderabad Area u Infor kreće se od ₹667K po year za Associate Software Engineer do ₹1.69M po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Hyderabad Area iznosi ₹1.21M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Infor. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
