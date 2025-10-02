Софтверски Инжењер kompenzacija in Atlanta Area u Infor kreće se od $99.8K po year za Software Engineer do $131K po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Atlanta Area iznosi $90K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Infor. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.8K
$99.8K
$0
$0
Senior Software Engineer
$131K
$131K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
