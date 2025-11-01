Direktorijum kompanija
Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group Konsultant za Upravljanje Plate

Medijana Konsultant za Upravljanje kompenzacionog paketa in Canada u Info-Tech Research Group iznosi CA$139K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Info-Tech Research Group. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025

Medijanski paket
company icon
Info-Tech Research Group
Management Consultant
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$139K
Nivo
L3
Osnovna plata
CA$139K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Info-Tech Research Group?
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Konsultant za Upravljanje poziciju u Info-Tech Research Group in Canada iznosi CA$188,625 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Info-Tech Research Group za Konsultant za Upravljanje poziciju in Canada je CA$139,200.

