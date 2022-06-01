Каталог Компанија
Info-Tech Research Group Плате

Распон плата Info-Tech Research Group је од $31,990 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $119,710 за Prodaja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Info-Tech Research Group. Последње ажурирање: 8/12/2025

$160K

Menadžer projekta
Median $102K
Konsultant menadžmenta
$61.7K
Prodaja
$120K

Softverski inženjer
$32K
Често постављана питања

The highest paying role reported at Info-Tech Research Group is Prodaja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $119,710. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Info-Tech Research Group is $81,643.

