Direktorijum kompanija
Info Edge
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA)

  • India

Info Edge Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) Plate u India

Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) kompenzacija in India u Info Edge iznosi ₹1.35M po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹1.29M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Info Edge. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Prosečna Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Software Engineer
(Početni nivo)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Info Edge?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) poziciju u Info Edge in India iznosi ₹4,039,791 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Info Edge za Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) poziciju in India je ₹1,382,510.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Info Edge

Srodne kompanije

  • Tesla
  • Intuit
  • DoorDash
  • PayPal
  • Microsoft
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi