Info Edge
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater Delhi Area

Info Edge Софтверски Инжењер Plate u Greater Delhi Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Delhi Area u Info Edge kreće se od ₹1.8M po year za Senior Software Engineer do ₹4.88M po year za Tech Lead/Team Lead. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Delhi Area iznosi ₹2.01M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Info Edge. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer
(Početni nivo)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
₹13.94M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Koji su karijerni nivoi u Info Edge?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Info Edge in Greater Delhi Area iznosi ₹4,877,530 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Info Edge za Софтверски Инжењер poziciju in Greater Delhi Area je ₹2,065,751.

