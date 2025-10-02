Direktorijum kompanija
Info Edge Дата Сајентист Plate u Greater Delhi Area

Medijana Дата Сајентист kompenzacionog paketa in Greater Delhi Area u Info Edge iznosi ₹2.53M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Info Edge. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
company icon
Info Edge
Data Scientist
Noida, UP, India
Ukupno godišnje
₹2.53M
Nivo
4a
Osnovna plata
₹2.53M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Info Edge?

₹13.94M

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Сајентист poziciju u Info Edge in Greater Delhi Area iznosi ₹3,877,414 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Info Edge za Дата Сајентист poziciju in Greater Delhi Area je ₹2,516,122.

