Inetum
Inetum Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Spain u Inetum iznosi €28.9K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Inetum. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025

Medijanski paket
company icon
Inetum
Software Engineer
Bilbao, PV, Spain
Ukupno godišnje
€28.9K
Nivo
L2
Osnovna plata
€28.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Inetum?
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Inetum in Spain iznosi €38,012 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Inetum za Softverski Inženjer poziciju in Spain je €28,519.

Drugi resursi