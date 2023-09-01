Inetum Плате

Каталог Компанија
Распон плата Inetum је од $19,857 у годишњој укупној компензацији за Analitičar podataka на доњем крају до $162,089 за Poslovne operacije на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Inetum. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $33K

Full-Stack softverski inženjer

Poslovne operacije
$162K
Poslovni analitičar
$48.8K

Analitičar podataka
$19.9K
Informatičar (IT)
$37K
Konsultant menadžmenta
$25.2K
Menadžer proizvoda
$30.5K
Menadžer projekta
$38.3K
Arhitekta rešenja
$42.1K
Често постављана питања

The highest paying role reported at Inetum is Poslovne operacije at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $162,089. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Inetum is $36,991.

