inDriver
inDriver Dizajner Proizvoda Plate

Medijana Dizajner Proizvoda kompenzacionog paketa in Kazakhstan u inDriver iznosi KZT 23.16M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete inDriver. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025

Medijanski paket
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Ukupno godišnje
KZT 23.16M
Nivo
Middle
Osnovna plata
KZT 23.16M
Stock (/yr)
KZT 0
Bonus
KZT 0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
5 Godine
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Dizajner Proizvoda poziciju u inDriver in Kazakhstan iznosi KZT 33,306,949 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u inDriver za Dizajner Proizvoda poziciju in Kazakhstan je KZT 23,155,177.

