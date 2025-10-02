Direktorijum kompanija
Indra
  • Plate
  • Хардверски Инжењер

  • Sve Хардверски Инжењер plate

  • Madrid Metropolitan Area

Indra Хардверски Инжењер Plate u Madrid Metropolitan Area

Medijana Хардверски Инжењер kompenzacionog paketa in Madrid Metropolitan Area u Indra iznosi €35K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Indra. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
Ukupno godišnje
€35K
Nivo
L2
Osnovna plata
€35K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Indra?

€142K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Uključeni Nazivi

Radio Frequency Engineer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Хардверски Инжењер poziciju u Indra in Madrid Metropolitan Area iznosi €46,644 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Indra za Хардверски Инжењер poziciju in Madrid Metropolitan Area je €29,810.

