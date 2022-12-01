Каталог Компанија
IndiaMART
Радите овде? Затражите своју компанију

IndiaMART Плате

Распон плата IndiaMART је од $6,585 у годишњој укупној компензацији за Prodaja на доњем крају до $28,744 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније IndiaMART. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Median $13.8K

Full-Stack softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Menadžer proizvoda
Median $28.7K
Prodaja
$6.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Venture kapitalist
$11.8K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у IndiaMART је Menadžer proizvoda са годишњом укупном компензацијом од $28,744. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у IndiaMART је $12,839.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за IndiaMART

Повезане компаније

  • Netflix
  • Amazon
  • Coinbase
  • Dropbox
  • Uber
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси