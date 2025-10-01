Direktorijum kompanija
Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Chicago Area u Indeed kreće se od $139K po year za L1 do $199K po year za L2. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Chicago Area iznosi $160K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Indeed. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L0
(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
L1
Software Engineer I
$139K
$110K
$21.5K
$8K
L2
Software Engineer II
$199K
$124K
$61K
$14K
L2-II
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Indeed, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.4%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Indeed, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)

  • 33.4% stiče se u 3rd-GOD (8.35% kvartalno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

ЧПП

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Софтверски Инжењер in Indeed in Greater Chicago Area raggiunge una retribuzione totale annua di $209,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Indeed per il ruolo Софтверски Инжењер in Greater Chicago Area è $156,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Indeed

