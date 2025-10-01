Direktorijum kompanija
Indeed
  • Plate
  • Продукт Менаџер

  • Sve Продукт Менаџер plate

  • San Francisco Bay Area

Indeed Продукт Менаџер Plate u San Francisco Bay Area

Продукт Менаџер kompenzacija in San Francisco Bay Area u Indeed kreće se od $203K po year za L2 do $437K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $519K.

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L2
Associate Product Manager
$203K
$149K
$32.7K
$20.7K
L3
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Senior Product Manager
$437K
$250K
$143K
$43.8K
L5
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Indeed, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.4%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Indeed, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)

  • 33.4% stiče se u 3rd-GOD (8.35% kvartalno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



ЧПП

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Продукт Менаџер na Indeed in San Francisco Bay Area situa-se numa remuneração total anual de $587,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Indeed para a função de Продукт Менаџер in San Francisco Bay Area é $371,900.

