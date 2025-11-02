Direktorijum kompanija
Indeed Naučnik Podataka Plate

Naučnik Podataka kompenzacija in United States u Indeed kreće se od $163K po year za L1 do $324K po year za L3. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $241K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Indeed. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L0
$ --
$ --
$ --
$ --
L1
Data Scientist I
$163K
$136K
$11.4K
$15.4K
L2
Data Scientist II
$186K
$145K
$22.5K
$18.3K
L2-II
Senior Data Scientist
$219K
$181K
$22.1K
$16K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Indeed, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.4%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Indeed, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)

  • 33.4% stiče se u 3rd-GOD (8.35% kvartalno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u Indeed in United States iznosi $373,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Indeed za Naučnik Podataka poziciju in United States je $229,250.

