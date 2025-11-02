Direktorijum kompanija
Prosečna Poslovni Razvoj ukupna kompenzacija in United States u Indeed kreće se od $118K do $171K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Indeed. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$134K - $156K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$118K$134K$156K$171K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Indeed, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.4%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Indeed, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)

  • 33.4% stiče se u 3rd-GOD (8.35% kvartalno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Razvoj poziciju u Indeed in United States iznosi $171,360 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Indeed za Poslovni Razvoj poziciju in United States je $118,080.

