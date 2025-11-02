Direktorijum kompanija
Indeed
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Poslovni Analitičar

  • Sve Poslovni Analitičar plate

Indeed Poslovni Analitičar Plate

Poslovni Analitičar kompenzacija in United States u Indeed kreće se od $97.7K po year za L1 do $214K po year za L3. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $158K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Indeed. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L0
$ --
$ --
$ --
$ --
L1
Business Analyst I
$97.7K
$87.2K
$4K
$6.6K
L2
Business Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
L2-II
Senior Business Analyst
$142K
$112K
$14.2K
$16.1K
Prikaži 3 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Indeed, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.4%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Indeed, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)

  • 33.4% stiče se u 3rd-GOD (8.35% kvartalno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Poslovni Analitičar ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Analitičar poziciju u Indeed in United States iznosi $232,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Indeed za Poslovni Analitičar poziciju in United States je $127,550.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Indeed

Srodne kompanije

  • Glassdoor
  • Sojern
  • Illuminate Education
  • Rally Health
  • Udacity
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi