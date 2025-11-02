Prosečna Menadžer Poslovnih Operacija ukupna kompenzacija u Indeed kreće se od $210K do $293K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Indeed. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Indeed, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.4%
GOD 3
U kompaniji Indeed, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)
33.4% stiče se u 3rd-GOD (8.35% kvartalno)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.