Included Health Плате

Распон плата Included Health је од $114,570 у годишњој укупној компензацији за Finansijski analitičar на доњем крају до $332,655 за Poslovne operacije на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Included Health. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Full-Stack softverski inženjer

Menadžer proizvoda
Median $219K
Administrativni asistent
$125K

Poslovne operacije
$333K
Analitičar podataka
$134K
Naučnik podataka
$325K
Finansijski analitičar
$115K
Dizajner proizvoda
$186K
Menadžer programa
$208K
Menadžer projekta
$137K
Regrutер
$166K
Menadžer softverskog inženjerstva
$265K
UX istraživač
$286K
План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

У компанији Included Health, Грантови акција/удела подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (2.08% месечно)

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Included Health је Poslovne operacije at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $332,655. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Included Health је $197,003.

