Improving Софтверски Инжењер Plate u Greater Vancouver

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Vancouver u Improving iznosi CA$95.6K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Improving. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Improving
Senior Software Developer I
Vancouver, BC, Canada
Ukupno godišnje
CA$95.6K
Nivo
Senior Software Developer I
Osnovna plata
CA$95.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
CA$226K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Improving in Greater Vancouver iznosi CA$141,010 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Improving za Софтверски Инжењер poziciju in Greater Vancouver je CA$95,578.

