Impossible Foods
  • Plate
  • Хемијски Инжењер

  • Sve Хемијски Инжењер plate

  • San Francisco Bay Area

Impossible Foods Хемијски Инжењер Plate u San Francisco Bay Area

Prosečna Хемијски Инжењер ukupna kompenzacija in San Francisco Bay Area u Impossible Foods kreće se od $177K do $259K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Impossible Foods. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$204K - $232K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$177K$204K$232K$259K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Impossible Foods, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Хемијски Инжењер poziciju u Impossible Foods in San Francisco Bay Area iznosi $258,538 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Impossible Foods za Хемијски Инжењер poziciju in San Francisco Bay Area je $177,471.

