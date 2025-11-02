Direktorijum kompanija
Impossible Foods
  • Plate
  • Menadžer Poslovnih Operacija

  • Sve Menadžer Poslovnih Operacija plate

Impossible Foods Menadžer Poslovnih Operacija Plate

Prosečna Menadžer Poslovnih Operacija ukupna kompenzacija u Impossible Foods kreće se od $140K do $196K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Impossible Foods. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$152K - $177K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$140K$152K$177K$196K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Impossible Foods, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Poslovnih Operacija poziciju u Impossible Foods iznosi $196,350 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Impossible Foods za Menadžer Poslovnih Operacija poziciju je $140,250.

Drugi resursi