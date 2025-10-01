Direktorijum kompanija
Imply
Imply Софтверски Инжењеринг Менаџер Plate u San Francisco Bay Area

Prosečna Софтверски Инжењеринг Менаџер ukupna kompenzacija in San Francisco Bay Area u Imply kreće se od $344K do $502K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Imply. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$395K - $451K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$344K$395K$451K$502K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

$160K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Imply, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењеринг Менаџер at Imply in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $501,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Imply for the Софтверски Инжењеринг Менаџер role in San Francisco Bay Area is $344,250.

Drugi resursi