Imperva Plate

Plate Imperva kreću se od $64,000 ukupne kompenzacije godišnje za Сајберсекјурити Аналитичар na nižem nivou do $217,080 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Imperva. Poslednja izmena: 9/13/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $117K
Кастомер Сервис
$161K
Маркетинг Операције
$189K

Продукт Дизајнер
$141K
Продукт Менаџер
$217K
Сејлс Инжењер
$209K
Сајберсекјурити Аналитичар
$64K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$135K
Солушн Архитекта
$132K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Imperva je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $217,080. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Imperva je $141,158.

