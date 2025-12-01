Direktorijum kompanija
impact.com
impact.com Rekruter Plate

Prosečna Rekruter ukupna kompenzacija in United States u impact.com kreće se od $101K do $139K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete impact.com. Poslednje ažuriranje: 12/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$110K - $130K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$101K$110K$130K$139K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u impact.com?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Rekruter poziciju u impact.com in United States iznosi $138,863 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u impact.com za Rekruter poziciju in United States je $101,430.

