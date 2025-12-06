Direktorijum kompanija
Prosečna Poslovni Analitičar ukupna kompenzacija in Germany u ImmoScout24 kreće se od €52.8K do €72K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ImmoScout24. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$65.1K - $78.7K
Germany
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$60.8K$65.1K$78.7K$83K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u ImmoScout24?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Analitičar poziciju u ImmoScout24 in Germany iznosi €72,011 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ImmoScout24 za Poslovni Analitičar poziciju in Germany je €52,767.

