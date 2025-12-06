Direktorijum kompanija
IMMO Capital Menadžer Proizvoda Plate

Prosečna Menadžer Proizvoda ukupna kompenzacija in United Kingdom u IMMO Capital kreće se od £66.9K do £97.2K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete IMMO Capital. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$102K - $119K
United Kingdom
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$90K$102K$119K$131K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u IMMO Capital?

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u IMMO Capital in United Kingdom iznosi £97,150 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u IMMO Capital za Menadžer Proizvoda poziciju in United Kingdom je £66,944.

