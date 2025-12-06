Direktorijum kompanija
Immigram Menadžer Projekta Plate

Prosečna Menadžer Projekta ukupna kompenzacija in Armenia u Immigram kreće se od AMD 9.54M do AMD 13.61M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Immigram. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$28.6K - $33.5K
Armenia
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$25K$28.6K$33.5K$35.6K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Projekta poziciju u Immigram in Armenia iznosi AMD 13,606,521 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Immigram za Menadžer Projekta poziciju in Armenia je AMD 9,536,194.

Drugi resursi

