Prosečna Marketing ukupna kompenzacija in United States u Imgur kreće se od $110K do $159K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Imgur. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$125K - $145K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$110K$125K$145K$159K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Imgur?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Marketing poziciju u Imgur in United States iznosi $159,460 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Imgur za Marketing poziciju in United States je $109,880.

