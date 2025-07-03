IMG Academy Plate

Direktorijum kompanija
Medijana plate IMG Academy je $236,175 za Menadžer Dizajna Proizvoda . Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u IMG Academy. Poslednja izmena: 11/21/2025

Menadžer Dizajna Proizvoda
$236K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u IMG Academy je Menadžer Dizajna Proizvoda at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $236,175. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u IMG Academy je $236,175.

