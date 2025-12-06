Direktorijum kompanija
IMC
IMC Rekruter Plate

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete IMC. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$43.4K - $49.4K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$37.8K$43.4K$49.4K$55K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Najveći paket kompenzacije za Rekruter poziciju u IMC in India iznosi ₹4,834,780 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u IMC za Rekruter poziciju in India je ₹3,318,790.

