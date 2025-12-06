Direktorijum kompanija
IMC
Prosečna Ljudski Resursi ukupna kompenzacija in Spain u IMC kreće se od €67.6K do €98.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete IMC. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$89.5K - $102K
Spain
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$77.9K$89.5K$102K$114K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u IMC?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Ljudski Resursi poziciju u IMC in Spain iznosi €98,547 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u IMC za Ljudski Resursi poziciju in Spain je €67,646.

Drugi resursi

