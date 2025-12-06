Prosečna Menadžer Proizvoda ukupna kompenzacija in Canada u iLobby kreće se od CA$118K do CA$166K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete iLobby. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ilobby/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.