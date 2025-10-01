Prosečna Софтверски Инжењеринг Менаџер ukupna kompenzacija in San Francisco Bay Area u Illumio kreće se od $213K do $309K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Illumio. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Illumio, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)