Illumio Софтверски Инжењеринг Менаџер Plate u San Francisco Bay Area

Prosečna Софтверски Инжењеринг Менаџер ukupna kompenzacija in San Francisco Bay Area u Illumio kreće se od $213K do $309K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Illumio. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$242K - $281K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$213K$242K$281K$309K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

$160K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Illumio, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju u Illumio in San Francisco Bay Area iznosi $309,400 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Illumio za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju in San Francisco Bay Area je $213,200.

