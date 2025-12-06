Direktorijum kompanija
IHS Markit
IHS Markit Menadžer Projekta Plate

Prosečna Menadžer Projekta ukupna kompenzacija in Australia u IHS Markit kreće se od A$122K do A$170K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete IHS Markit. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$85.9K - $101K
Australia
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$80.2K$85.9K$101K$112K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u IHS Markit?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Projekta poziciju u IHS Markit in Australia iznosi A$169,803 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u IHS Markit za Menadžer Projekta poziciju in Australia je A$121,909.

