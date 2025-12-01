IgniteTech Softverski Inženjer Plate

Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in India u IgniteTech kreće se od ₹4.48M do ₹6.5M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete IgniteTech. Poslednje ažuriranje: 12/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija $58K - $67.4K India Uobičajeni opseg Mogući opseg $51.2K $58K $67.4K $74.3K Uobičajeni opseg Mogući opseg

Potrebno nam je samo 2 još Softverski Inženjer prijavas u IgniteTech da otključamo! Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu! 💰 Prikaži sve Plate 💪 Doprinesi Vaša plata

Doprinesi

Koji je raspored vest schedule u IgniteTech ?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude . Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više → Unesite svoju email adresu Unesite svoju email adresu Pretplatite se Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.