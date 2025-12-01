Direktorijum kompanija
Ignitarium
Ignitarium Hardverski Inženjer Plate

Prosečna Hardverski Inženjer ukupna kompenzacija in India u Ignitarium kreće se od ₹4.22M do ₹6.15M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ignitarium. Poslednje ažuriranje: 12/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$55.4K - $63.1K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$48.2K$55.4K$63.1K$70.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Ignitarium?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Hardverski Inženjer poziciju u Ignitarium in India iznosi ₹6,153,503 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ignitarium za Hardverski Inženjer poziciju in India je ₹4,224,015.

Drugi resursi

