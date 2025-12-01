Direktorijum kompanija
IGM Financial Dizajner Proizvoda Plate

Prosečna Dizajner Proizvoda ukupna kompenzacija in Canada u IGM Financial kreće se od CA$85.2K do CA$116K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete IGM Financial. Poslednje ažuriranje: 12/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$65.9K - $79.7K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$61.6K$65.9K$79.7K$84K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Najveći paket kompenzacije za Dizajner Proizvoda poziciju u IGM Financial in Canada iznosi CA$116,339 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u IGM Financial za Dizajner Proizvoda poziciju in Canada je CA$85,249.

