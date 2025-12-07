Direktorijum kompanija
Idexcel
Idexcel Marketing Plate

Prosečna Marketing ukupna kompenzacija in India u Idexcel kreće se od ₹6.06M do ₹8.44M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Idexcel. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$73.9K - $87.1K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$69K$73.9K$87.1K$96.1K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Idexcel?

Najveći paket kompenzacije za Marketing poziciju u Idexcel in India iznosi ₹8,444,423 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Idexcel za Marketing poziciju in India je ₹6,062,662.

