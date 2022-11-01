Direktorijum kompanija
ICONMA
ICONMA Plate

Plate ICONMA kreću se od $80,621 ukupne kompenzacije godišnje za Пројект Менаџер na nižem nivou do $157,080 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u ICONMA. Poslednja izmena: 10/17/2025

Продукт Менаџер
$83.6K
Пројект Менаџер
$80.6K
Продаја
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Софтверски Инжењер
$157K
УИкс Ресерчер
$129K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u ICONMA je Софтверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $157,080. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ICONMA je $129,350.

