ICON Plate

Plate ICON kreću se od $94,097 ukupne kompenzacije godišnje za Пројект Менаџер na nižem nivou do $173,400 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u ICON. Poslednja izmena: 10/17/2025

Контролс Инжењер
$136K
Дата Сајентист
$119K
Машински Инжењер
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Продукт Дизајнер
$119K
Продукт Менаџер
$173K
Пројект Менаџер
$94.1K
Софтверски Инжењер
$114K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u ICON je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $173,400. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ICON je $119,400.

Drugi resursi