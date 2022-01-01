Direktorijum kompanija
iCIMS
iCIMS Plate

Plate iCIMS kreću se od $79,600 ukupne kompenzacije godišnje za Регрутер na nižem nivou do $178,000 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u iCIMS. Poslednja izmena: 10/17/2025

Софтверски Инжењер
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Full-Stack softverski inženjer

Продукт Дизајнер
Median $110K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Дата Сајентист
$102K
Продукт Менаџер
$130K
Регрутер
$79.6K
Технички Програм Менаџер
$153K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u iCIMS je Софтверски Инжењер at the Principal Software Engineer level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $178,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u iCIMS je $124,950.

