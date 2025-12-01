Icertis Konsultant za Upravljanje Plate

Prosečna Konsultant za Upravljanje ukupna kompenzacija in India u Icertis kreće se od ₹2.29M do ₹3.19M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Icertis. Poslednje ažuriranje: 12/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija $28K - $33K India Uobičajeni opseg Mogući opseg $26.1K $28K $33K $36.4K Uobičajeni opseg Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Konsultant za Upravljanje prijavas u Icertis da otključamo! Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu! 💰 Prikaži sve Plate 💪 Doprinesi Vaša plata

Raspored sticanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija Options U kompaniji Icertis, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno )

Koji je raspored vest schedule u Icertis ?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu Pretplatite se na verifikovane Konsultant za Upravljanje ponude . Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više → Unesite svoju email adresu Unesite svoju email adresu Pretplatite se Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.