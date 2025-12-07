Direktorijum kompanija
Hyphen
Hyphen Menadžer Programa Plate

Prosečna Menadžer Programa ukupna kompenzacija in United States u Hyphen kreće se od $130K do $184K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Hyphen. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$147K - $174K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$130K$147K$174K$184K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Hyphen?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Programa poziciju u Hyphen in United States iznosi $184,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Hyphen za Menadžer Programa poziciju in United States je $129,600.

