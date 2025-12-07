Direktorijum kompanija
Prosečna Dizajner Proizvoda ukupna kompenzacija in Serbia u HypeAuditor kreće se od $36.6K do $50.1K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete HypeAuditor. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$39.7K - $47.1K
Serbia
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$36.6K$39.7K$47.1K$50.1K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Dizajner Proizvoda prijavas u HypeAuditor da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

Koji su karijerni nivoi u HypeAuditor?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Dizajner Proizvoda poziciju u HypeAuditor in Serbia iznosi $50,111 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u HypeAuditor za Dizajner Proizvoda poziciju in Serbia je $36,603.

