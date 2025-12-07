Direktorijum kompanija
HypeAuditor
HypeAuditor Ljudski Resursi Plate

Prosečna Ljudski Resursi ukupna kompenzacija in Serbia u HypeAuditor kreće se od $27.5K do $37.6K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete HypeAuditor. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$29.5K - $35.6K
Serbia
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$27.5K$29.5K$35.6K$37.6K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Najveći paket kompenzacije za Ljudski Resursi poziciju u HypeAuditor in Serbia iznosi $37,584 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u HypeAuditor za Ljudski Resursi poziciju in Serbia je $27,540.

Drugi resursi

