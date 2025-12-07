Direktorijum kompanija
HYCU
HYCU Prodaja Plate

Prosečna Prodaja ukupna kompenzacija in United States u HYCU kreće se od $183K do $254K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete HYCU. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$196K - $231K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$183K$196K$231K$254K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u HYCU?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Prodaja poziciju u HYCU in United States iznosi $254,475 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u HYCU za Prodaja poziciju in United States je $182,700.

Drugi resursi

