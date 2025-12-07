Direktorijum kompanija
HYBE
Prosečna Korisnička Podrška ukupna kompenzacija in Russia u HYBE kreće se od RUB 1.55M do RUB 2.25M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete HYBE. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$22.9K - $26.1K
Russia
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$19.9K$22.9K$26.1K$29K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u HYBE?

Najveći paket kompenzacije za Korisnička Podrška poziciju u HYBE in Russia iznosi RUB 2,254,923 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u HYBE za Korisnička Podrška poziciju in Russia je RUB 1,547,871.

